Odliczanie VAT. Ważny wyrok TSUE dla przedsiębiorców

TERAZ ! 4 godz. temu zgłoś do moderacji 500 24 Odpowiedz

30 lat potrzeba bylo by ktos wytumaczyl tym D...a ze najpierw sie pieniadze zarabia a potem mozna ülacic podatki. Teraz dopiero paliwo wyborcze uszczelniania VAT sie wypalilo. Potrzeba jeszcze kogos kto przetumaczy to na jezyk zrozumialy dla polakow bo jak prezydent oglosil nikt nie bedzie w obcym jezyku mowil mu co on ma robic !