Odpolitycznienie TVP. Kierwiński: Zmiany wprowadzimy bardzo szybko

- Decyzją wyborców będzie to rząd koalicyjny, czyli rząd, który będzie musiał uzgadniać i ucierać swoje stanowisko. W sprawach, które dzielą koalicję – w sensie różnych poglądów – będziemy rozmawiać i wypracowywać rozwiązania – wskazał, odnosząc się do podpisanej przez KO, PSL , Trzecią Drogę i Nową Lewicę umowy koalicyjnej o utworzeniu rządu, na którego czele ma stanąć szef PO Donald Tusk.

Podnieść kwotę wolną od podatku

Pytany o to, co udało się do tej pory uzgodnić z koalicjantami, poseł KO odpowiedział, że są to m.in. podwyżki dla budżetówki, rozpoczęcie realnej walki z inflacją, zabezpieczenie polskich lasów. Dodał, że zgodnie z deklaracjami wyborczymi KO będzie robiła wszystko, by podnieść kwotę wolną od podatku.