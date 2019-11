Opłaty miejscowe i środowiskowe znikną. Jest pomysł na nowy podatek

Krytycy obecnie obowiązujących opłat zarzucają im przede wszystkim to, że wpływy z nich nie idą na rozwój turystyki, a są przeznaczane w budżecie gmin na inne potrzeby. Nie bez znaczenia jest też fakt, że swoją niechęć do opłat wyrażają turyści.

Do nowego pomysłu uwagi zgłaszają samorządowcy. Szczególnie krytykują go gminy uzdrowiskowe.

– Nie mamy nic przeciwko temu, by opłatę miejscową zastąpić podatkiem turystycznym, ale pod warunkiem, że pieniądze z tej daniny będą pobierać miejscowości turystyczne i trafią one do ich budżetów, a nie do funduszu, który będzie wydawał te pieniądze na bliżej nieokreślone cele. Niekoniecznie związane z turystyką – wskazuje w rozmowie z "Rz" Jan Golba, burmistrz Muszyny, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.