Podatek handlowy znów przesunięty. Ma obowiązywać od połowy 2020 roku

Kwestia tzw. podatku handlowego nadal nie jest rozstrzygnięta przez rząd. We wtorek ma on zdecydować o jego dalszych losach. – Proponujemy, by do połowy 2020 roku przedłużyć okres, gdy nie będzie on pobierany – powiedział rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek.

