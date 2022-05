Ostatni dzień na rozliczenie PIT

Tylko do poniedziałku do północy podatnicy mają czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2021 rok. Można go rozliczyć m.in. w internecie - za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Do 2 maja trzeba rozliczyć: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.