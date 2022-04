Załatają dziury po "Polskim Ładzie" czy wprowadzą "nowy chaos"? Spór o zmiany w podatku PIT

Wiceminister finansów Artur Soboń podkreślił podczas pierwszego czytania w Sejmie, że po debacie publicznej projekt został skorygowany, uwzględniając głosy księgowych, doradców podatkowych, dostawców oprogramowania IT, przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji społecznych i samorządów. Wśród uwzględnionych uwag wymienił m.in. ponowną możliwość wyboru przez przedsiębiorców formy opodatkowania, zarówno w zeznaniu rocznym, jak i od połowy tego roku.

Podkreślił, że po zmianach system podatkowy będzie bardziej przewidywalny, zrozumiały i czytelny z punktu widzenia podatników, płatników, a także księgowych. " Nie ma mowy o żadnym chaosie, dualizmie czy kilku systemach podatkowych w ciągu jednego roku . Będzie jeden system podatkowy od 1 stycznia do 31 grudnia, a jednolity system zaliczek od 1 lipca" - stwierdził wiceszef MF.

Opozycja krytykuje. Nowelizacja to "nowy chaos"

Dariusz Wieczorek (Lewica) zarzucił, że nie ma żadnej obniżki podatków, bo od tego roku Polacy płacą 9 proc. składki zdrowotnej po zlikwidowaniu jej odpisu. "Powinniście powrócić do tego, co w 2021 r. i poważnie pracować nad systemem podatkowym" - ocenił. Pytał też, jak rząd zamierza zrekompensować samorządom mniejsze wpływy z PIT. Zadeklarował, że Lewica będzie pracować nad projektem, jednocześnie podkreślając, że to PiS "wprowadził ten bałagan i będzie za niego odpowiadać".