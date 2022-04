Wiceminister finansów: Nie będzie dualizmu. System podatkowy w rozliczeniu za 2022 r. będzie jeden

Właśnie 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

na pisowskiej light tubie Polsat News oglądam żenujący spektakl Rymanowskiego z tym Putiflaciuszem. To jest tak cyniczny🤥 , że przez cały wywiad nawet mu oko nie mrugnęło. Gdyby go nawet złapali za rękę przy stu świadkach, to by ją sobie odetnął i szedł w zaparte że to nie jego ręka i powtarzał to notorycznie jak powtarza cały czas putinflacja, totalna opozycja czy wina Tuska..