Będzie obniżka podatku PIT. Rząd zdecydował

W projekcie przyjętym w piątek przez rząd najważniejszym założeniem jest obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. To oznacza, że skorzystają wszyscy podatnicy mieszczący się w pierwszym progu podatkowym (do 120 tys. zł). Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów tacy podatnicy zapłacą rocznie podatek niższy o prawie o jedną trzecią (dokładnie o 29,4 proc.). Zmiana ma dotyczyć 25 mln Polaków. Jak w piątek przekonywał wiceminister finansów Artur Soboń dla 13 mln osób zmiany będą korzystne, a dla reszty neutralne.