PiS pyta PO o koszty obietnic wyborczych. Chce wyliczeń

Jak stwierdził, to bajki, że Platforma skutecznie zadba o budżet. - My już wiemy, jak PO dbała o finanse publiczne. A teraz mamy potwierdzenie w postaci raportu NIK. Gaszenie pożarów, działania punktowe i nieskuteczne. Nie chcemy zakładać, że były to celowe działanie umożliwiające nabijanie kieszeni przestępcom VAT-owym, ale skrajna niekompetencja - podkreślał.