PIT 2020. Ministerstwo Finansów przypomina emerytom i rencistom, co zrobić z 1 proc. podatku

emerytka 1 godz. temu

Ha, ha, ha. Szczeciński ZUS wysyła PIT 40 seniorom z dopłatą podatku, reszta hołoty, która ma nadpłatę /np. 3,4,5,zł/ otrzymuje PIT 11, który należy rozliczyć, albo US rozliczy sam. Sęk w tym, że nadpłat chyba do 10 zł US nie zwraca. Prosty sposób na oszczędności? 4 zł x 1 mln to jest 4 mln zł. A razy np 6 /powiedzmy, że tyle jest nadpłat/. W 2020 roku zapomnieli dodać każdemu 0,25 zł do słynnej 13 emerytury. I tak każdy grosik.