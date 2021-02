PIT za 2020. Ważny termin dla podatników. Masz czas do końca miesiąca

Wrong 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zus ma czas do końca miesiąca na dostarczenie emerytom PIT 11, i co ? i nic, informuje że "powinienem" dostać ten PIT ! Powinność to obowiązek ! w tym przypadku obowiązek ZUS; dostarczyć PIT !