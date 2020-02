Podatek cukrowy. Amerykańskie lobby do ostatka walczyło o Coca-Colę i Pepsi

- Wiemy, że PiS stchórzył już w sprawie Ubera, opodatkowania Google, Facebooka i innych cyfrowych gigantów. Moje pytanie do państwa jest takie, czy chociaż tym razem zostanie wam tyle honoru, by nie stchórzyć i nie zmienić zdania w ostatnim momencie. Mam nadzieję, że PiS choć raz zdobędzie się na odwagę i przestanie prowadzić politykę na kolanach przed rządem USA – grzmiał Zandberg.

Przyjęcie nowych przepisów oznacza, że ustawa trafi teraz do Senatu. Można się spodziewać, że izba wyższa ją odrzuci, po czym Sejm ponownie ją przyjmie. To jednak może potrwać kilka tygodni.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz słodzonych napojów.

Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml wina 14-proc.