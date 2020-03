Podatek cukrowy. Cios dla producentów. Nie będzie odroczenia

Jak się okazało, zmieniła zdanie. We środę podczas telekonferencji z branżą spożywczą minister stwierdziła, że danina zacznie obowiązywać, zgodnie z wcześniejszymi planami, od 1 lipca 2020 r. - donosi "Puls Biznesu". Jak miała poinformować, nic się nie zmieniło w zakresie daty wejścia w życie tzw. podatku cukrowego i zacznie on obowiązywać zgodnie z planem.

Przedstawicieli branży odesłała do Ministerstwa Zdrowia, gdzie mieliby ewentualnie negocjować zmianę terminu. Co na to branża? Jak podkreśla na łamach Wiadomości Handlowych Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków, podatek cukrowy to bardzo istotne obciążenie zwłaszcza że w związku z kornawirusem na pewno czeka firmy wejście w mniejszą lub większą recesję. - Wprowadzanie tej opłaty w takim momencie jest po prostu nieporozumieniem - zaznaczył.