Podatek cukrowy. Cios dla producentów, rolników i konsumentów

Warsaw Enterprise Institute krytycznie odniósł się do propozycji wprowadzania nowego tzw. podatku cukrowego, który miałby objąć słodkie napoje, czy słodycze.

Według szacunków GIS ceny tych produktów mogłoby wzrosnąć o 10-20 proc., a być może nawet więcej. To założeniu miałoby zniechęcić Polaków do konsumpcji niezdrowych produktów, a co za tym idzie, zmniejszyć problemy z nadwagą polskiego społeczeństwa.