Podatek cukrowy. Minister Emilewicz tłumaczy rząd

Od 2020 roku w Polsce może obowiązywać nowa danina, czyli podatek cukrowy. Droższe będą m.in. słodzone napoje. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekonuje, że chodzi wyłącznie o zdrowie, przede wszystkim dzieci. Jednak - zupełnie jak przy wyższej akcyzie na alkohol i papierosy - ceny pójdą w górę, co ułatwi ministrowi finansów spiąć budżet tak, by był zrównoważony.

Jak podaje next.gazeta.pl, rząd ma usprawiedliwienie, by ograniczać spożycie cukru. Według danych, to w ostatnich latach znacznie wzrosło. W 2018 r. spożycie na przeciętnego Polaka sięgnęło rekordowych 51 kg, czyli 10 kg więcej niż w 2015.

Zapowiedzi resortu zdrowia z początku grudnia wskazywały, że podatek od cukru pojawi się, ale w 2022 r. Prace przyspieszono, na co wpływ może mieć weto koalicjanta PiS, czyli Porozumienia Gowina, w sprawie zniesienia limitu 30-krotności składki na ZUS. To spowodowało, że do zrównoważonego budżetu zabrakło kilku miliardów złotych.