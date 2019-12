Podatek cukrowy i opłata od małpek. Ekspert komentuje nowe pomysły rządu

- Nie chcę potępiać z góry projektu ministerstwa w kwestii cukru. Ale zachęcam do tego, byśmy w toku konsultacji zastanowili się, jak skutecznie rozwiązać problem otyłości i problemów ze zdrowiem, które są wynikiem spożywania zbyt dużych ilości cukru. Trzeba też się zastanowić, jak wprowadzenie różnego rodzaju słodzików i substancji zastępujących cukier może wpłynąć na zdrowie, żeby nie zastąpić czegoś złego bardzo złym. Ważne tylko, by w tym wszystkim nie wylać dziecka z kąpielą – mówi w rozmowie z money.pl Maciej Ptaszyński.

- Sprzedaż alkoholu to bardzo ważna kategoria w małych sklepach i jakiekolwiek manewrowanie przy jego cenach może bardzo zaszkodzić sklepom rodzinnym. Załóżmy jednak, że ceny alkoholu sprzedawanego w małych butelkach pójdą w górę. Co zrobią konsumenci? W wariancie pozytywnym: na zakupy będą chodzić do zagranicznych dyskontów, żeby kupić taniej, co odbije się na małych polskich rodzinnych przedsiębiorstwach handlowych. W negatywnym: zaczną się zaopatrywać z nielegalnych źródeł – tłumaczy Ptaszyński.