Podatek cukrowy do zmiany? Pojawia się coraz więcej informacji

We wtorek w Ministerstwie Finansów odbyły się konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy o podatku cukrowym. Resort w ich trakcie miał zgodzić się z częścią postulatów przedsiębiorców dotyczących technicznej strony poboru daniny. Chodzi tu np. o wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zwrot opłaty z trzech do sześciu miesięcy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Podatek cukrowy do zmiany

Jak jednak ustalił dziennik, MF miał nie przystać na postulaty dotyczące ograniczenia opłaty. Gazeta wskazuje, że przedsiębiorcy apelowali o to, by m.in. by zrezygnować z opłaty w przypadku produktów przekazywanych na cele charytatywne, napojów roślinnych czy powstających z mieszaniny wody i naturalnego soku owocowego lub warzywnego, które osobno nie podlegają opłacie.