Podatek cukrowy do zmiany. Branża załamuje ręce: to absurd

Redakcja zwraca uwagę, że Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) wskazuje, iż podatek ma objąć także wartościowe produkty, do których nie jest dodawany cukier , m.in. nektary, soki wzbogacane witaminami oraz napoje z co najmniej 20-procentową zawartością soku z owoców lub warzyw. Organizacja ostro krytykuje planowane zmiany.

- Nie sposób doszukać się logiki w zamiarze zmian w ustawie cukrowej. Nowelizacja nie obejmie wyrobów cukierniczych i pozostałych artykułów dosładzanych białym cukrem, obciąży natomiast nektary, wartościowe napoje owocowe i soki wzbogacane witaminami, a przecież zawdzięczają one swój smak oraz wartości odżywcze owocom, w których cukier występuje naturalnie. Absurdem jest wprowadzanie dodatkowych opłat na wartościowe produkty, do których nie dodano żadnego cukru — uważa prezes KUPS Julian Pawlak.

Nowy podatek zaskoczył rynek

Do sierpnia 2022 r. wpływy z podatku cukrowego do budżetu państwa wyniosły 1,12 mld zł. To o 9,4 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.