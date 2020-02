Podatek cyfrowy. Minister finansów: "Myślimy o nim"

- Mamy społeczeństwo coraz bardziej cyfrowe, Polacy kupują coraz więcej usług cyfrowych i płacą za to usługodawcy, ale ten usługodawca często nie płaci podatku tu w Polsce, tylko przekazuje je do innego kraju czy do raju podatkowego. To wbrew logice biznesu. Jak się zarabia w jednym miejscu, to trzeba w nim również inwestować, a podatki też są inwestycją - wytłumaczył minister.