Podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustawa o obniżce PIT w Sejmie

Obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17 proc. to kolejna propozycja podatkowa rządu po wprowadzeniu programu "Bez PIT dla Młodych". Ma na celu zmniejszenie klina podatkowego, czyli różnicy pomiędzy tym, co pracownik otrzymuje "na rękę", a tym, co pracodawca musi opłacić w ramach jego zatrudnienia.