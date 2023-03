Podatki w Polsce. Oto jak wypadamy na tle Unii

Podatkowa Polska na tle Unii Europejskiej

VAT - główny przychód podatkowy Polski

Luka VAT

Jego zdaniem używanie nominalnych wartości VAT przy galopującej inflacji to "absurd do kwadratu". Podaje on przykład: w Turcji dynamika VAT jest jeszcze lepsza niż w Polsce, tam tylko do 2021 r. zanotowano wzrost VAT o 220 proc. w porównaniu do 2015 r. Co więcej, w Argentynie był jeszcze lepszy wynik – wzrost VAT dobił do 340 proc.