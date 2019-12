Podatnicy mają już tylko dwa tygodnie na wygenerowanie mikrorachunku

Wszyscy podatnicy PIT, CIT i VAT muszą się spieszyć - na wygenerowanie mikrorachunku pozostały zaledwie dwa tygodnie. Choć powinno je założyć ponad 25 mln Polaków, to zrobiło to obecnie ok. 226,7 tys.

