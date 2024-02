Polacy ruszyli do rozliczania PIT-ów. "Są problemy z logowaniem"

Twój e-PIT. Problemy z logowaniem

Podkreśliła, że usługa działa, ale niektórzy użytkownicy mogą mieć problem z zalogowaniem się do platformy. Najwięcej podatników rozlicza się na formularzu PIT -37. Dotyczy on przede wszystkim osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Twój e-PIT. Fiskus wypełnił go automatycznie

Przypomnijmy, że osoby, które nie zalogują się do systemu Twój e-PIT, nie klikną przycisku "Wyślij" i tak zostaną rozliczone. Strona zrobi to samodzielnie 30 kwietnia. Do systemu mimo wszystko warto się jednak zalogować, by uniknąć opóźnienia w zapłacie podatku i mieć szansę na wprowadzenie ulg czy ręczne dodanie źródła dochodu. Po 30 kwietnia będzie to możliwe wyłącznie w ramach korekty zeznania.