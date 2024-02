Twój e-PIT ruszył tuż po północy. Sprawdź, czy fiskus odda ci pieniądze

Twój e-PIT, czyli rządowy system, który pozwala rozliczyć zeznanie PIT, wystartował tuż po północy. Rozliczanie się za pomocą "państwowego" narzędzia jest możliwe po raz szósty.

Tym razem na rewolucję, którą zafundował podatnikom "Polski Ład" się nie zanosi. W 2023 roku znaczących zmian w systemie podatkowym dla osób fizycznych nie było, nie zmieniły się zatem najważniejsze zasady rozliczenia i najpopularniejsze ulgi. Czy jednak zgodnie z deklaracjami resortu finansów usługa została udostępniona już po północy?

Twój e-PIT miał ruszyć po północy. Sprawdzamy, czy działa

Kilka minut po uruchomieniu systemu spróbowaliśmy się do niego zalogować. Służy do tego strona podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Wybraliśmy opcję logowania się przez Profil Zaufany i autoryzację za pomocą aplikacji bankowej. Rozliczenie nie jest widoczne, w celu jego sprawdzenia trzeba kliknąć napis "Złóż PIT".

Strona działała z problemami. Konieczne było kilkukrotne jej przeładowanie. Na dane trzeba było poczekać kilka minut. Było jednak warto, bo te w przypadku czytelnika, który pozwolił nam przejrzeć swoje zeznanie, okazały się jednak pozytywne. System samodzielnie obliczył bowiem nadpłatę w wysokości 1111 zł. Całość kwoty została naliczona z tytułu ulgi na dziecko.

Podatnik rozliczał się w tym wypadku indywidualnie. I ponieważ nie przysługiwały mu żadne ulgi, zdecydował się zaakceptować zeznanie i wysłać PIT do urzędu.

Twój e-PIT już na ciebie czeka. Jak się zalogować?

Jak zauważa w rozmowie z money.pl Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt, w pierwszych godzinach działania usługi Twój e-PiT podatnicy muszą uzbroić się w cierpliwość - wcześniej często zdarzały się bowiem awarie.

Ekspert wyjaśnia też, na jakie nowości w usłudze warto zwrócić uwagę. - Pierwszy raz także przedsiębiorcy będą mogli złożyć za pośrednictwem systemu swoje zeznanie. Nie ma pewności, że wszyscy, którzy liczą na gotowe rozliczenie, jednak je zobaczą. Rodzice muszą uważać przy uldze na dzieci, zwłaszcza jak pojawiło się nowe dziecko w trakcie 2023 roku, albo nasze dziecko przekroczyło przychodów 19 061,28 zł. Przekroczenie limitu przychodów pozbawia rodziców ulgi. Warto też pamiętać, że ulga odliczana jest od podatku, a gdy wartość podatku jest nie wystarczająca, odliczenia można dokonać od składek ZUS.

Przy spełnieniu kilku warunków rozliczenie podatków za rok 2023 jest już gotowe i czeka na każdego, kto zaloguje się na stronę Twój e-PIT. Ci, którzy profilu zaufanego nie mają, mogą go założyć przez stronę rządową albo za pośrednictwem wielu banków - w tym online.

Przejrzyj swoje dane i zaakceptuj lub uzupełnij ulgi

Dane będą widoczne w systemie, o ile nasz pracodawca (lub pracodawcy, jeśli mamy kilka różnych źródeł dochodu), przesłali odpowiednie dokumenty do fiskusa. Strona pozwala nam rozliczyć podatek indywidualnie lub z małżonkiem.

W systemie widzimy liczbę dokumentów, na podstawie których urzędnicy dokonali za nas wstępnych obliczeń. W przypadku naszego czytelnika dokumenty były trzy - z tytułu umowy o pracę i dwóch umów cywilnoprawnych.

Jeśli pracujemy tylko w jednym miejscu, nie mieliśmy żadnych dodatkowych umów cywilnoprawnych, jako źródło rozliczenia będzie widoczny jeden dokument. To pole pozwoli też szybko sprawdzić, czy ci, dla których świadczyliśmy pracę, przesłali odpowiednie dokumenty.

Kolejne pozycje zawierają informację takie jak dochód, wysokość odprowadzonego podatku, rodzaje ulg. Warto wspomnieć, że ulga na dziecko w wielu przypadkach odlicza się automatycznie. Inne trzeba do systemu wprowadzić ręcznie. Jeśli tego nie zrobimy, system samodzielnie niczego nie zmieni. Ci, którzy mają do rozliczenia inne ulgi, powinni więc do systemu się logować, inaczej stracą przysługujące im odliczenie. Zarówno źródła dochodu jak i rodzaje ulg można edytować.

Ulga na dziecko? Komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Jak wyjaśnia inFakt, w tym roku rodzice mogą skorzystać z odliczenia od podatku na pierwsze i drugie dziecko po 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne aż 2 700 zł. Dodatkowo przy 4 dzieci można skorzystać z ulgi 4+, która to funkcjonuje już 2 rok.

Dzięki uldze przychód jednego rodzica do 85 528 zł nie podlega opodatkowaniu, co w połączeniu z kwotą wolną (30 000 zł) daje duże zwolnienie. Co istotne, z ulgi mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania. Wyjątkiem jest karta podatkowa. Popularne są też np. ulga rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna - informują eksperci inFakt.

Edytować możemy też konto, na które przekażemy 1,5 proc. podatku dochodowego. System pozwala też wprowadzić nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

Zwrot podatku czy niedopłata? Wszystko widać jak na dłoni

Pozycją, która najbardziej przykuwa uwagę jest z pewnością ostatnie pole. Widzimy w nim kwotę nadpłaty podatku (oznacza to, że taką kwotę fiskus nam przeleję) lub niedopłaty (czyli kwotę, którą musimy zapłacić).

Fiskus na "oddanie" nam pieniędzy ma 45 dni od dnia złożenia deklaracji. By złożyć ją samodzielnie, należy zaakceptować PIT, używając podświetlonego na niebiesko przycisku "Akceptuj i wyślij".

Jak informuje resort finansów, oczekując na zwrot nadpłaty można sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna usługa "Zwroty podatków" umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe. Nie trzeba w tym celu dzwonić do urzędu skarbowego lub go odwiedzać.

Do kiedy trzeba rozliczyć PIT? Czy trzeba logować się na Twój e-PIT?

Osoby, które nie zalogują się do systemu Twój e-PIT, nie klikną przycisku "Wyślij" i tak zostaną rozliczone. Strona zrobi to samodzielnie 30 kwietnia. Do systemu mimo wszystko warto się jednak zalogować, by uniknąć opóźnienia w zapłacie podatku i mieć szansę na wprowadzenie ulg czy ręczne dodanie źródła dochodu. Po 30 kwietnia będzie to możliwe wyłącznie w ramach korekty zeznania.

Podatnicy, którzy muszą dopłacić podatek, mają na to czas do 30 kwietnia 2024 roku. Przypada on na dzień roboczy - wtorek.

Robert Kędzierski, dziennikarz money.pl

