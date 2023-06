"Polska gospodarna, a nie marnotrawna". PSL i Polska 2050 pokazały swój program

Do Grodziska Mazowieckiego w sobotę na konwencję ludowców pt. "Trzecia Droga" przybyło kilka tysięcy sympatyków Polski 2050 i PSL.

– Trzecia Droga jest niezbędna po to, żeby zakończyć w Polsce wreszcie czas bezprawia i niesprawiedliwości, żeby ustanowić rząd pokoju, żeby zacząć wreszcie rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków. Dziś widzimy, jak bardzo to jest ważne – mówił do zgromadzonych w grodziskiej hali sportowej Hołownia.

Sześć filarów Trzeciej Drogi

Poinformował o propozycji sześciu filarów Trzeciej Drogi.

– Dziś przychodzimy do was z sześcioma gwarancjami lepszej Polski, które wprowadzi nasz rząd pokoju, który zbudujemy wraz z innymi ugrupowaniami demokratycznymi w Polsce. Tak, maszerujemy osobno, ale atakujemy razem. Po to, żeby wreszcie w Polsce każdy z nas miał to, na co zasługuje – stwierdził Hołownia.

Trzy gwarancje przedstawił Kosiniak–Kamysz.

– Przedsiębiorcy. Dla nas to sól tej ziemi, dla nas to bohaterowie. Dla Polski marnotrawnej to drobni cwaniacy. Upominamy się o was. Wytrwajcie jeszcze cztery miesiące. Proste prawo, proste podatki. Obiecuję, że wasza ciężka praca zostanie doceniona i nie będzie marnotrawiona. To obiecuję i to przyrzekam, to przysięgam – mówił polityk.

Według niego należy wprowadzić też program "aktywnego rolnika". Szef ludowców wskazał też na potrzebę docenienia rodziny.

– My poparliśmy 500 plus i nikt go nie odbierze. Ale to nie jest filar rozwoju. On okazał się nieskuteczny pod względem swojej koncepcji. Nie zmienił oblicza demograficznego. Nie odniósł też sukcesu pod względem walki z ubóstwem – powiedział.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza potrzebny jest nowy system podatkowy, w którym rodzice wraz z dziećmi będą rozliczać się podatkowo. – Im więcej dzieci tym mniejsze podatki. Duża rodzina będzie z nich zwolniona, bo ona wnosi wielki wkład w przyszłość – dodał.

Problemy z Narodowym Funduszem Zdrowia i oświatą

Ocenił, że należy dokonać zasadniczej zmiany w ochronie zdrowia.

– Żeby Polacy w kolejce do lekarza nie umierali. Po to jest "Trzecia Droga". Jeżeli NFZ nie jest w stanie zabezpieczyć dostępu do lekarza w 60 dni, to pójdziemy do prywatnego gabinetu, ale NFZ za to zapłaci – oświadczył lider PSL.

Szymon Hołownia zwrócił uwagę na problemy polskiej szkoły. Jak mówił, w szkołach i przedszkolach brakuje 17 tys. nauczycieli.

– Zamiast 26 mld zł na 800 plus 35 mld zł doinwestowania natychmiast polskiej szkoły. Na ciepły posiłek dla dziecka, na pięć godzin angielskiego w tygodniu, na psychologa w każdej szkole. To jest gwarancja Trzeciej Drogi i to się da zrobić – mówił. Zapowiedział, że po tych reformach każdy 15 latek będzie mówił po angielsku komunikatywnie.

Lider Polski 2050 obiecywał też, że nadmiarowe zyski spółek energetycznych zostaną przeznaczone na wparcie zielonej energii.

– Sprawimy, że jeżeli będziesz oszczędzał prąd, to zobaczysz to na swoim rachunku. A jeżeli przyprowadzimy wam inwestora, który postawi farmę wiatrową fotowoltaiczną, i będzie działał na waszym terenie, to wy zapłacicie niższe rachunki za prąd ze względu na to, że macie go za sąsiada – powiedział.

Do gwarancji Trzeciej Drogi Hołownia zaliczył też wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

– Jedną rzecz zrobimy od razu: wprowadzimy ustawę o asystencji osobistej. Jeżeli są asystenci to tylko w wielkich miastach i opłacani w sposób skandaliczny. To się musi zmienić. My potrzebujemy was, osoby z niepełnosprawnościami. Zapewnił im mądre wsparcie, które sprawi, że życie osób z niepełnosprawnościami będzie znacznie lepsze – mówił polityk.

Zapowiedział, że przed działaczami obu partii ponad 100 dni bardzo ciężkiej pracy. – Ruszamy z naszą Polską gospodarną, naprzeciw Polsce marnotrawnej. Pojutrze już jesteśmy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w Piotrkowie. Lipiec będzie nasz, sierpień też, a we wrześniu rozpędzimy się, żeby październik nie pozostawił żądnych wątpliwości – zadeklarował Hołownia.

