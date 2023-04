Szymon Hołownia z ofertą dla biznesu. 10 postulatów pozwalających "złapać oddech"

Zobacz także: Hołownia krytykowany. Apel do posłanki Lewicy

10 propozycji dla gospodarki. Szymon Hołownia pokazał swój plan

Hołownia podkreślał, że przedsiębiorcy są jednym z głównych motorów rozwoju gospodarczego, tworzą miejsca pracy i generują inwestycje, dlatego trzeba pozwolić im swobodnie działać i z szacunkiem odnosić się do płaconych przez nich i ich pracowników podatków. Przekonywał jednocześnie, że przedstawione przez Polskę 2050 zobowiązania powinny być "minimum gospodarczym przyszłego rządu", ponieważ należy jak najszybciej uspokoić sytuację w polskiej gospodarce.

Pierwszy punkt - jak wskazał lider Polski 2050 - to "moratorium na wzrost najważniejszych podatków PIT, CIT i VAT na trzy lata" . - Musimy dzisiaj dać tysiącom polskich przedsiębiorców oddech, dać im chwilę spokoju, dać im otrząsnąć się z pandemii, wojny i tego, co państwo PiS zafundowało im swoją nieprzewidywalnością - mówił Hołownia.

Drugi punkt to "uspokojenie legislacji podatkowej" . - Zobowiązaniem przyszłego rządu i naszym zobowiązaniem jest to, że zmiany w najważniejszych podatkach, po upływie tego trzyletniego moratorium, będą się działy raz w roku i nie częściej - powiedział, zaznaczając, że wszelkie inne przepisy podatkowe będą wchodziły w życie maksymalnie dwa razy w roku - 1 stycznia i 1 lipca.

Posłanka zaznaczyła, że w ubiegłym roku 620 tys. polskich przedsiębiorców zawiesiło swoją działalność . - Powód, dla którego przedsiębiorcy wycofują się z prowadzonej przez siebie działalności to rachunek ekonomiczny. Nikt do swojej działalności nie chce dopłacać. Dzisiaj musimy pomyśleć, jak ulżyć w prowadzeniu działalności - mówiła.

Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej - to kolejny postulat. Mówił o nim poseł Mirosław Suchoń. Polityk podkreślał, że składka zdrowotna jest de facto podatkiem, natomiast zdaniem Polski 2050 powinna być opłacana w sposób "z góry przyjęty" i nie być zależna od dochodów, aby miała ona charakter składki, a nie podatku zdrowotnego. - To jest coś, co dzisiaj rujnuje przedsiębiorców - przekonywał Suchoń.