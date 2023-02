Piętrzą się kontrowersje wokół kolejnego państwowego funduszu

Opozycja mówi o "wyprowadzaniu pieniędzy"

Zdaniem opozycji w ten sposób rządzący uchylają sobie furtkę do nadużyć. – To jest mechanizm, który został zastosowany już przez ministra Czarnka. Służy on temu, żeby wyprowadzić pieniądze do znajomych polityków – mówi w rozmowie z money.pl Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050.