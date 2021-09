Polski Ład. Kowalczyk: Więcej pieniędzy zostanie w portfelach ludzi

Przyznał też, że również on straci na zmianach podatkowych wprowadzanych przez Polski Ład. Pytany o to, czy już przeliczył, ile więcej pieniędzy będzie musiał oddać państwu, stwierdził, że "będzie to pewnie kilkanaście złotych miesięcznie".

- To, że sklepiki małe rzeczywiście się zamykają, to jest efekt naszego otwarcia i wpuszczenia tych korporacji zachodnich. I to nie myśmy zrobili, ale oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, wiec nawet tej tamy postawić nie możemy. Możemy tylko i wyłącznie regulować podatkami, co aktywnie robimy - wyjaśniał Henryk Kowalczyk