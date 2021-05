Polski Ład oznacza mniejsze wpływy do gmin. Samorządy alarmują

sima102 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 16 Odpowiedz

Pewnie gminy by chciały podwyżek kosztem milionów POlaków................ i bardzo dobrze mniejsze wpływy a jak przysłowiowy Kowalski z niskiej emerytury miał żyć do tej pory prze lata rządów SLD i PO, PSL to było dobrze bo Oni tego chcieli....... Niech PO czy jak ich zwał KO ma trochę szczelności i się nie odnosi ......przeciętny Polak nie miał jak dotąd tyle podwyżek pensji co samorządowcy.... i niech nie narzekają ........ bo innym swoimi radami potrafią powiedzieć , że można wyjechać z kraju aby lepiej zarabiać... Niech się biorą do roboty bo jak idziesz do nich to niema nikogo aby Ci pomógł w załatwieniu sprawy. Notomiast sobie zawsze pomagają .