Polski Ład. Polacy są za wyższymi podatkami dla bogatych. Badanie dla money.pl

– Coraz więcej osób jest zwolennikami progresji podatkowej. Z badań wynika, że Polacy bardziej chcą progresywnych podatków. Pokazuje to pewną dojrzałość społeczeństwa. Patrząc na systemy podatkowe krajów rozwiniętych, to tam progresja jest dużo większa, niż ta zapowiadana w Polskim Ładzie – komentuje wyniki badania Andrzej Kubisiak, zastępca Dyrektora ds. Badań i Analiz w Polski Instytutucie Ekonomicznym.

Socjolożka nie jest zaskoczona tymi wynikami. Zwraca uwagę też na to, że wraz z wejściem na rynek pracy, zmieniają się poglądy na temat systemu podatkowego. - Po pierwsze, widzą wyraźnie, że jako pracownicy są z definicji na straconej pozycji względem swoich pracodawców – mówi Sarnowska - Zaczynają też korzystać z usług publicznych, np. przedszkoli i żłobków, czy szpitali albo potrzebują zwolnienia lekarskiego. Wtedy okazuje się, że człowiek nie jest w stanie sam zapewnić sobie wszystkiego lub jest to bardzo trudne. Jednocześnie wtedy dopiero widać, na co idą te wszystkie podatki – dodaje socjolożka.

Niemal połowa badanych (49,3 proc.), którzy zarabiają poniżej tysiąca złotych miesięcznie, jest za nowymi regulacjami. To prawie tyle samo, co w przypadku osób, które deklarują zarobki powyżej 9 tys. miesięcznie. Tam poparcie dla podatkowych pomysłów Polskiego Ładu wynosi łącznie 48,6 proc. Jednocześnie w grupie najbogatszych najwięcej osób jest przeciw takim zmianom podatkowym – 45,5 proc. - Średnie wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 roku to 5600 zł brutto. Tego pułapu nie osiąga dwie trzecie Polaków. To może być szokujące dla osób zarabiających poniżej średniej krajowej. Takie osoby mogą zadać sobie pytanie kim jesteśmy, czy jesteśmy klasą niższą? Dyskusja na temat podatków może otworzyć wielu osobom oczy – komentuje te wyniki Andrzej Kubisiak.