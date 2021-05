Polski Ład. Przedsiębiorcy uciekną do Czech?

brawo PiS 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 14 Odpowiedz

Komunizm to nie godna płaca za pracę, tylko własność państwowa środków produkcji. Po drugie, wreszcie nastanie sprawiedliwość społeczna, o której mówi Konstytucja, a nie jak dotychczas- praca w fabrykach, korporacjach u prywatnych panów za grosze. Wiecie ile ludzi przed PiSem nie miało jedzenia, ubrań, ile dzieci, osób starszych było głodnych, bo jaśnie panowie musieli mieć po 2 domy, 3 samochody luksusowe. I to był ten sprawiedliwy kapitalizm?? Który prowadził do rozwoju? Dlatego w Polsce był i jest niż demograficzny, bo Polaków przede wszystkim młodych, nie było stać na choć jedno dziecko, ale PiS to zmienia na lepsze. Gdzie wtedy szły pieniądze zupełnie bezkarnie? Do korporacji prawniczych, notariuszy (co de facto powinien być państwowy urzędnik), ich kolegów deweloperów, złodziei vat, kamienic, różnych cwaniaczków i krętaczy. Ciekawe jak ci przeniosą firmy, jak ich wiedza tzw. prawnicza poza Polską będzie bezużyteczna. Zawsze, ale to zawsze, poszkodowani są i płaczą ci bogaci, jacy to oni zawsze biedni, a ludzie jeść co nie mieli. Koniec z tym. Po raz kolejny ukazuje się nam geniusz Naczelnika Państwa.