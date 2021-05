Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia coraz bliżej. Rewolucja od 1 stycznia 2022 roku

Mniejsza wypłata co miesiąc, ale wyższa emerytura na przyszłość - taki będzie efekt zmian w umowach cywilnoprawnych. Pomysł szerszego oskładkowania takich kontraktów (głównie umów zlecenia, z wyłączeniem umów o dzieło) nie zniknął. Wręcz przeciwnie - zyskuje nowe życie za sprawą Polskiego Ładu.

Termin zmiany jest już znany. To 1 stycznia 2022 roku. Na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami plany w tym zakresie potwierdził wicepremier i szef resortu rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak zwrócił uwagę wicepremier, to temat planowany i dyskutowany od lat. W tej sprawie miał się jednak pojawić nowy aspekt - nacisk ze strony unijnych instytucji.

I przy okazji podkreślił, że stanie się to właśnie od 1 stycznia 2022 roku, ale zmiana ta nie wynika wyłącznie z Polskiego Ładu.

- To konsekwencja narastającego w czasie pandemii przekonania wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy o słuszności takiej zmiany oraz silnej presji ze strony instytucji europejskich - wyjaśniał.

Jednocześnie wicepremier nie chciał się odnieść do pomysłu wprowadzenia tzw. jednolitego kontraktu, czyli jednego sposobu zatrudnienia zamiast wielu form pracy. W przypadku tego założenia odesłał do minister Marleny Maląg, szefowej resortu rodziny i polityki społecznej.

Co miałoby się zmienić w przypadku umów zlecenia? Dziś zasady dotyczące tej formy zatrudnienia są mocno skomplikowane. Niekiedy występuje tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. To sprawia, że niektórzy płacą składki od każdego zlecenia, inni od jednego. Składki ZUS na umowie zlecenia nie obejmują natomiast w ogóle studentów przed ukończeniem 26. roku życia i uczniów.