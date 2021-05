Polski Ład napędzi konsumpcję. Ekonomiści zmieniają prognozy

Według ekonomistów rozwiązania proponowane w Polskim Ładzie będą działały w kierunku wyższego wzrostu gospodarczego, dla którego wsparciem będzie przede wszystkim konsumpcja.

"Z przedstawionych propozycji dotyczących gospodarki warto zwrócić uwagę na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, pierwszego progu podatkowego do 120 tys. z oraz brak możliwości odliczenia stawki zdrowotnej. Zmiany te mają charakter redystrybucyjny, oddziałujący w kierunku podniesienia dochodu rozporządzalnego osób gorzej sytuowanych kosztem zmniejszenia dochodów osób bogatszych” – oceniają ekonomiści Credit Agricole.

Ich zdaniem takie zmiany będą oddziaływały w kierunku wzrostu konsumpcji, gdyż osoby z niższych grup dochodowych charakteryzują się niższą skłonnością do oszczędzania i wyższą skłonnością do konsumpcji niż osoby o wyższych dochodach.

Zobacz także: Praca za granicą? Już nie tak łatwo. Ukraińcy wypchnęli Polaków

Ekonomiści Credit Agricole podkreślają jednak, że propozycje przedstawione przez PiS mają charakter ogólnikowy i obecnie trudno ocenić, jaki będzie ostatecznie kształt ustaw wprowadzających je w życie. Niemniej jednak uważają oni, że propozycje PiS stanowią ryzyko w górę dla ich prognoz PKB na 2022 rok (które obecnie wynoszą 4,9 proc. rok do roku).

Z kolei zdaniem ekonomistów Pekao, zmiany podatkowe, zapowiedziane od 2022 roku przełożą się na dodatkowe podbicie dynamiki PKB o 0,3-0,4pp. "Nasza prognoza PKB na 2022 to więc już powyżej 5,5 proc. rok do roku” – napisali.

Również według analityków z PKO BP, zmiany zwiększają przestrzeń do skali odbicia konsumpcji prywatnej w 2022 i kolejnych latach. "Nasza prognoza wzrostu PKB na przyszły rok to 4,7 proc. Kształt tego programu wskazuje, że w przyszłym roku wzrost PKB może być wyższy, a więc może przekroczyć 5 proc." – powiedział PAP główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

Podkreślił też, że zmiany podatkowe zwiększą dochód rozporządzalny ponad połowy Polaków zarabiających relatywnie mało. "Przy ich wysokiej skłonności do konsumpcji powinno to zwiększyć popyt konsumpcyjny, co może dodać do tempa wzrostu PKB w dwóch kolejnych latach po kilka dziesiątych punktu procentowego" - powiedział Bujak.

W sobotę w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowany został nowy program społeczno-gospodarczy Polski Ład. Najważniejsze założenia Polskiego Ładu to zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB w ciągu 6 lat, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie II progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł.

Wśród propozycji znalazł się także dodatek 12 tys. zł na drugie dziecko, emerytura do 2500 zł bez podatku, zapewnienie przez państwo do 100 tys. zł wkładu własnego na kredyt mieszkaniowy, pozwolenie na budowę domów do 70 m kw na podstawie zgłoszenia, umorzenie kredytów mieszkaniowych do 150 tys. zł w zależności od liczby dzieci w rodzinie oraz inwestycje warte w ciągu 5-7 lat ok. 650 mld zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl