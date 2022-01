Polski Ład wprowadził zamieszanie. Wydłużają pracę urzędów skarbowych

Polak 50 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z naszego systemu podatkowego nieczytelnego, nielogicznego, pogmatwanego, absurdalnie skomplikowanego potwora, którego mają problem rozgryźć specjaliści a cóż dopiero zwykli ludzie !!! Już wcześniej nasz system nadawał się tylko do kosza ze względu na te wszystkie problemy które sam generował, ale PiS postanowił popsuć jeszcze bardziej to co wydawało się, że już gorsze być nie może. Tak to się kończy, gdy za tworzenie prawa podatkowego biorą się ideowo zaślepieni, a jednocześnie niekompetentni laicy, którzy nie mają bladego pojęcia jak ten podatkowy bełkot będzie wpływał na życie milionów ludzi, setek tysięcy firm. Ich to po prostu nie interesuje, bo nigdy nie musieli niczego w życiu samodzielnie zrobić, rozliczyć, sami niczego nie prowadzili itd. Przysłowiowe prowadzenie kiosku z gazetami byłoby dala nich zadaniem ponad ich możliwości. Partyjni aparatczycy i karierowicze mający takie pojęcie o życiu, prawdziwych problemach i przedsiębiorczości jak np. wiceminister finansów Piotr Patkowski. Czyli żadne, czemu daje wyraz w swych idiotycznych wypowiedziach.