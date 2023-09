Pomimo hojności, rząd nie zachęcił emigrantów do powrotu

Mimo hojności rządu emigranci tłumnie nie wracają

" Przychody zwolnione dla korzystających z tej preferencji wyniosły 347 mln zł. Średnio wychodzi więc po blisko 44 tys. zł ulgi rocznie dla jednego podatnika – w ciągu czterech lat w kieszeni emigranta może zostać blisko 200 tys. zł. A nawet dwa razy więcej, bo ulga podatkowa może sięgać do granicy aż ponad 85 tys. zł rocznie" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dlaczego ulga nie przekonała emigrantów do powrotu?

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, ekspert podatkowy w rozmowie z dziennikiem tłumaczy, że choć ulga jest hojna, to nie ona decyduje o chęci osiedlenia się w Polsce.

- Wiele osób, rozważając decyzję o powrocie do Polski, bierze pod uwagę jakość usług publicznych: dostęp do dobrej edukacji, do systemu ochrony zdrowia czy możliwości rozwoju zawodowego, i nie decyduje się na powrót - tłumaczy w rozmowie z dziennikiem ekspert.