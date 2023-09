Rząd zapomniał o przepisach, które wymyślił. Skutki uderzą w emerytów

Czternasta emerytura wyniesie nieco ponad 2,2 tys. zł "na rękę". Dokładnie to 2202,5 zł netto. Wypłaty ruszyły z początkiem września , o czym na konferencji prasowej informowały prezes ZUS oraz minister rodziny i polityki społecznej.

"Szkopuł jednak w tym, że 'czternastka' nie będzie równa dla wszystkich, i to wcale nie z powodu wyższej niż ustawowe 2900 zł emerytury (powyżej której "14." jest zmniejszana w myśl zasady złotówka za złotówkę), ale z powodu zaliczki na podatek, którą organ emerytalny będzie zmuszony im pobrać " - wskazuje prawo.pl.

Do świadczenia dodatkowego uprawnione będą osoby, których podstawowa emerytura nie przekracza kwoty 5500 zł. Zanim prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że "czternastka" wyniesie 2600 zł netto, a nie brutto , próg ten wynosił 4438,44 zł. "Szacuje się, że około 550 tys. zł dodatkowo otrzyma wypłatę tzw. 14. emerytury" - czytamy.

Rząd zapomniał o Polskim Ładzie? Problem z "czternastką"

Rząd, decydując się na tak znaczące zwiększenie wysokości tegorocznej "czternastki", nie uwzględnił podatkowych przepisów Polskiego Ładu , które sam wprowadził, czyli kwoty wolnej od podatku, podkreślając przy tym na każdym kroku, że dzięki temu emerytury do 2500 zł miesięcznie będą zwolnione z PIT - zauważa serwis.

"Trzynastki" nie zostały zwolnione z podatku dochodowego, więc ich wysokość do wypłaty została pomniejszona o składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

To, że emeryci i renciści otrzymali już "trzynastkę", a teraz otrzymają "czternastkę", może spowodować, że wykorzystali albo wykorzystają przy okazji "czternastki" kwotę wolną od podatku, co będzie wiązało się z koniecznością pobrania przez organ zaliczki na podatek dochodowy, co z kolei spowoduje, że wysokość "czternastki" będzie różna dla każdego emeryta i rencisty - mówi serwisowi dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.