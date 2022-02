Emerytury bez podatku 2022. Kto zyska?

Nie każdy jednak zyskał na Polskim Ładzie. Niektórzy seniorzy byli wręcz stratni. Według wyliczeń, na wprowadzeniu Polskiego Ładu straciło ok. 10 proc. emerytów, których świadczenia wynoszą ok. 5 tys. zł brutto lub więcej. Nie jest to strata duża, jednak osoby pobierające świadczenia w wysokości 7,5 tys. zł brutto mogły być na minusie nawet 2,5 tys. zł w ciągu roku. Rząd wprowadza zmiany, aby każdy mógł zyskać na nowych zasadach. Rozporządzenie z 8 stycznia b.r. powoduje, że emerytury wyższe niż 4 920 zł brutto będą wypłacone w kwocie nie niższej niż w 2021 r.