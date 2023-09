"Koniec z dziadostwem". Premier ogłasza program dot. milionów Polaków

Emerytka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

On nie mowi o tym, ze na ten cel sa pieniadze w KPO, ktore sami blokuja nie wykonujac wyrokow TSUE, twierdzac, ze sa to kredyty. Tymczasem w kwietniu zwrocili sie do KE o dodatkowe kredyty 23 miliardy euro w ramach KPO. Czyli do ponad 13 miliardow euro juz przyznanych dojda 23 miliardy euro, co obecnie wynosi prawie 180 miliardow zlotych dodatkowego zadluzenia. Nie liczac kredytow na CPK, zbrojenie i elektrownie atomowe. Bo takich unia nie przewiduje.