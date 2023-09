Jarosław Kaczyński znów straszy. "Chcą, żeby koleje nie były polskie"

Colt 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wszyscy rozumieją co się do nich mówi. Sprzedali by cały majątek narodowy. Niech inni zbierają owoce a my będziemy robolami we własnym kraju. A kraje dlatego są bogate bo ich państwa lub obywatele (najlepiej) są właścicielami majątku czy to produkcyjnego czy usługowego. Zrozumiano to nawet w USA gdy Chiny zaczęły wykupywać pewne gałęzie produkcyjne! Stąd m.in. ta wojna handlowa Trumpa i co kontynuuje w trochę inny sposób Biden! Czego jeszcze nie rozumiecie....