Premier powiedział, co dalej z zerową stawką VAT na żywność

jeżeli VAT ma stawkę zerową to dlaczego wzrosły ceny żywności? Logika wskazuje na to, że powinny być obniżone o obowiązująca stawkę VAT. To tak jak z paliwami. ON był już po 6,09 zł/l. Dzisiaj jest po 6,26 zł/l. Zapowiadają na wakacje obniżkę o około 0,10 zł/l. Będzie obniżka , która jest podwyżką !!!!! Ale lud to kupi ! Premier wraz z Obajtkiem zapowiedzą, że dbają o tanie wyjazdy na wakacje !!! No i proszę jaki już będzie zadowolony elektorat. Ludzi można oszukać, ale ekonomii nie da się !!!