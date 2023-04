Zerowy VAT na żywność zostaje. Wiadomo, na jak długo

DEFER 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

pozwolono aby po zmianie stawki VAT na 0% szalały ceny to tym bardziej uważam to za zły pomysł, mowa o paliwach i surowcach a nie tylko o żywności. Jeśli zlikwidujemy VAT to Kraj nie zarobi takich pieniędzy lub wcale więc to co zrobili urzędnicy z 0% VAT to celowe odcięcie dopływu pieniądza i sami są winni i powinni to łatać ze swojej wypłaty i kieszeni wraz z majątkami jeśli mają bo to oni są winni a nie obywatele płacący za to wszystko