Prezenty komunijne pod okiem fiskusa. Rodzice mogą zapłacić podatek

Osoba dająca prezent zapłaciła podatek PIT od tych swoich pieniędzy. Kupując prezent zapłaciła kolejny podatek, VAT, i to pewnie 23 procent. To już 35 procent opodatkowania tych samych pieniędzy. I jak obdarowany zapłaci podatek to wyjdzie z 50 procent opodatkowania tych samych pieniędzy. A może dolicza jeszcze składkę zdrowotną. Fajne państwo, tylko się rozwijać i pracować.