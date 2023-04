Nadchodzi sezon na pierwsze komunie. Rodzice mogą zapłacić podatek od prezentów

O sprawie pisze Fakt.pl, który przypomina, że dzieci często otrzymują prezent na pierwszą komunię. Podarki wręczają bliscy, lecz nie tylko – czasem robią to też znajomi rodziny, niespokrewnieni z dzieckiem przystępującym do sakramentu. Te najkosztowniejsze upominki mogą sprowadzić na rodziców obowiązek podatkowy.

Podatek od prezentu na pierwszą komunię

Mogą posypać się kary

Inaczej na sprawę skarbówka patrzy w przypadku, gdy podatnicy w ogóle nie zgłoszą darowizny w określonym terminie. Jeżeli zostanie ona ujawniona w trakcie kontroli organu podatkowego , to może to skutkować nałożeniem podatku karnego w wysokości 20 proc. wartości otrzymanej darowizny .

Jeżeli darowizna została przekazana przez osobę inną niż najbliższa, to zmienia się wysokość karnego podatku. Podatnik może wtedy zapłacić od 3 proc. do 20 proc. podstawy opodatkowania.

Pieniądze z pierwszej komunii należą do dziecka

Fakt.pl zapytał też radczynię prawną Klaudię Podgórną-Starszyk o kwestię własności pieniędzy otrzymanych podczas pierwszej komunii. Jak podkreśliła rozmówczyni portalu, stanowią one część majątku dziecka i należą wyłącznie do niego. I chociaż zarząd nad majątkiem nieletniego sprawują rodzice, to zgodnie z prawem muszą to robić "z należytą starannością".