Co dalej z podatkiem od zrzutek? Posłowie znaleźli sposób, by się z niego wycofać

Jak pisaliśmy w money.pl, zaproponowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości "podatek od zrzutek" to w praktyce rozszerzenie podatku od spadków i darowizn. Politycy jedną poprawką wprowadzili zupełnie nowy twór podatkowy, na co następnie przystał Sejm , lecz potem odrzucił Senat .

Właśnie decyzja senatorów sprawiła, że obóz rządzący znalazł się w kropce. Jawiły się przed nim dwa rozwiązania i do tego oba złe z jego perspektywy. Posłowie mogli albo odrzucić senackie weto, co jednak oznaczałoby uchwalenie "podatku od zrzutek" w obecnym brzmieniu, albo przyjąć je, ale to z kolei wyrzuciłoby do kosza całą ustawę deregulacyjną i zmusiłoby władzę do ponownego przeprowadzenia jej przez parlament.