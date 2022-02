Próbował wyłudzić 376 mln zł z VAT. Wpadł w sidła CBA

Znowu... 35 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Jeszcze to robią? Ustalić co i jak i dlaczego po czym juz jutro wprowadzić takie zmiany, żeby nikomu już się okradanie nas wszystkich z budżetu nie udawało! A tak, to tylko takie informacje tylko ośmieszają tych co mówią że uczynili takie zmiany w uszczelnianiu budżetu. Ani słowa o zabraniu majątków tym przestepcom- znowu dziwne!