Proces znanego rajdowca odroczony. Prokuratura: mamy obszerny materiał

Do 24 czerwca Sąd Okręgowy w Krakowie odroczył rozpoczęcie procesu Leszka K. i 16 innych osób, jego pracowników i partnerów biznesowych. Proces grupy nie rozpoczął się we wtorek, bo w sądzie nie stawił się obrońca jednego z oskarżonych, mimo że jego obecność była obowiązkowa.

Prokurator stawia zarzuty

Według prokuratury auta kupowane za granicą lub w autoryzowanych salonach w Polsce trafiały na krajowy rynek przy wykorzystaniu przepisów pozwalających obniżyć ich wartość o podatek VAT i należności akcyzowe. Zgodnie z ustaleniami śledczych temu celowi miały służyć fikcyjne podmioty gospodarcze. Były one pozornymi nabywcami samochodów, które ostatecznie trafiały do salonu Leszka K. lub spółki przez niego kontrolowanej.

Puste faktury

Dodała, że powstawały one specjalnie po to, by być wystawcami tzw. pustych faktur lub ich odbiorcami, co miało służyć zaniżaniu zobowiązań podatkowych. Były rejestrowane na chwilę, nie prowadziły faktycznej działalności i nie odprowadzały podatku.