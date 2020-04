Profil Zaufany zamiast wyjścia do urzędu. Padł nowy rekord

Dla porównania - w styczniu ich liczba wyniosła około 300 tys., a w lutym zbliżała się do 400 tys. Marcowy wzrost można z pewnością przypisać epidemii, która zniechęciła Polaków do wychodzenia z domu.

Profil Zaufany przydaje się do załatwiania online spraw urzędowych. Pozwala potwierdzić naszą tożsamość (urzędnik odbierający naszą sprawę ma pewność, że my to my), ale i np. podpisać pisma wysyłane do urzędów. Jest bezpłatny, nie musimy więc korzystać z komercyjnych narzędzi do podpisu.