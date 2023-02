Program "Mój Prąd". Czy dotacja wlicza się do ulgi? Jest interpretacja ministerstwa

Program "Mój prąd". Podatnicy mogą mieć wątpliwości

Podział dotacji może sprawiać problemy przy rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej. Podatnik może w ramach tej ulgi odpisać od dochodu kwotę wydaną na instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła itd. Możliwa do odpisania kwota jest równa wydatkom, pomniejszonym o otrzymaną dotację. Przy podzielonej dotacji podatnik może mieć problem, o ile pomniejszyć wydatki na instalację wpisane do zeznania podatkowego: czy o pełną kwotę dotacji, nawet jeśli dopłata nie została jeszcze wypłacona, czy wyłącznie o kwotę otrzymaną w ubiegłym roku? A jeśli tylko o kwotę z ubiegłego roku, to jak należy postąpić z dopłatą do dotacji przy kolejnym rozliczeniu.