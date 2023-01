Przedsiębiorca może dać w prezencie paliwo. Jeśli nie przekroczy limitu

Przedsiębiorca może dać nieodpłatnie paliwo swojemu klientowi. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że można uznać za prezent o małej wartości. To oznacza, że nie trzeba od niego naliczyć podatku VAT ani nie ewidencjonuje się go w kasie fiskalnej. Ważne, by nie przekroczyć limitu.