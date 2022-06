Przedsiębiorcy muszą się przygotować na kolejne zmiany? Oto co szykuje dla nich rząd

To nie koniec planowanych zmian. Nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Ustawa likwiduje także tzw. ulgę dla klasy średniej.